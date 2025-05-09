Kars’ın Sarıkamış ilçesinde düzenlenen temiz çevre etkinliğinde sivil toplum kuruluşları ve vatandaşlar el ele vererek doğayı temizledi.Çevre bilincini artırmak için tüm yurtta eş zamanlı düzenlenen "Orman Benim" etkinliği Sarıkamış’ta da gerçekleştirildi. Etkinlikte Kaymakam Enis Aslantatar, Belediye Başkanı Serdar Kılıç, öğrenciler, sivil toplum kuruluşları ve vatandaşlar el ele vererek doğayı temizledi. Sarıkamış ilçe girişinde başlayan programda katılımcılara çevre temizliği için eldiven, çöp poşeti ve güvenlik ekipmanları dağıtıldı. Yaklaşık 3 saat süren temizlik çalışmasında ormanlık alanlar, yürüyüş parkurları ve mesire alanlarında ile refüjlerden toplanan çöpler, çöp kamyonlarıyla ilçe çöplüğüne taşındı.Sarıkamış Kaymakamı Enis Aslantatar, etkinlik sonrası yaptığı açıklamada, "Bizim buradaki amacımız ormanlar değil, çevre temizliğinin de ne kadar önemli olduğunu Sarıkamış özelinde bütün memleketimize gösterebilmek, bu kültürün bize oluşabilmesi için burada şehrin genelini temizliyoruz. Özellikle ormanlarımızı temizliyoruz. Bu ülkemizde bir türlü oturtulamayan bir gelenek ama temizlik sadece belediye personelinin görevi değil, biz birey olarak, bir vatandaş olarak hepimiz bu noktada taşın altına elimizi koymamız lazım" dedi. Etkinlik, çevre bilincini artırmak için yapılan farkındalık yürüyüşüyle sona erdi.