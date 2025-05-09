Akyaka’da Karayolları Trafik Haftası etkinlikleri sürüyor.Kars’ın Akyaka ilçesinde Karayolu Trafik Haftası etkinlikleri kapsamında, Akyaka Tren Garı Önünde "Hayatla Yarışılmaz-Bir Kural Bir Ömür" sloganıyla, güvenli trafik mottolarının etkin olarak kullanılması, Trafik düzeni ve güvenliğinin artırılması yönündeki farkındalığının artırılması amacıyla stant açıldı.Stantlarının açılışını Kaymakam İsmail Demirtaş ve Belediye Başkanı Ergüder Toptaş yaptı. Daha sonra protokol üyeleri ve vatandaşlar stantları gezdi. Trafik ve jandarma trafik ekipleri katılımcılara bilgi verdi.Kaymakam İsmail Demirtaş, katılımcılardan trafik kurallarına uymalarını istedi.Ayrıca etkinlikte vatandaşlara el broşürleri dağıtıldı.