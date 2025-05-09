Ünlü fotoğraf sanatçısı Çerkes Karadağ, Anadolu’nun gizemli köşelerini keşfetmeye devam ediyor. Son durağı ise Ağrı’nın Diyadin ilçesinde bulunan ve bölgenin kültürel simgelerinden biri haline gelen "Murat Kanyonu" oldu. Yılların yorgunluğunu üzerinde taşıyan bu kanyon, sadece bir ulaşım aracı değil, aynı zamanda geçmişin izlerini taşıyan sessiz bir tanık olarak biliniyor.Fotoğrafların gücü ve mekânın hikayesiKaradağ, uzun yıllardır bir çok ülkeyi fotoğraflayan ve bu toprakların ruhunu kadrajına yansıtan usta isimlerden biri. Diyadin’e yaptığı bu ziyaret, hem bölgenin doğal güzelliklerini hem de toplumsal belleğini yansıtan simgeleri keşfetme amacı taşıyordu. Murat Kanyonu, yıllar içinde birçok hatıraya tanıklık etmiş, kışın sert soğuğuna, yazın kavurucu sıcağına direnmiş, yerel halk için adeta bir sembol haline gelmiş bir araç."Burası sadece bir kanyon değil, aynı zamanda geçmişin izlerini taşıyan bir hikaye," diyen Karadağ, kamyonun etrafında yürürken eskiye dair izlerin ve hatıraların yaşattığı derin duyguları kadrajına taşımaya çalıştı. Kamyonun paslı gövdesi, çatlamış camları ve yıpranmış lastikleri, bölgedeki zorlu yaşam koşullarının sessiz birer şahidi olarak dikkat çekiyordu.Yerel halktan sıcak karşılamaKaradağ’ın ziyaretini duyan bölge halkı da bu anlara tanıklık etti. Birçok yerel fotoğrafçı ve meraklı, sanatçı ile sohbet etme fırsatı buldu. Diyadin’de sıcak bir karşılama gören Karadağ, halkın samimiyeti ve misafirperverliğinden etkilendiğini belirtti. "Anadolu insanının sıcaklığı ve doğallığı, fotoğraf çekmek kadar kıymetli bir deneyim" diyerek bölge insanına teşekkür etti.Doğanın ve kültürün buluşma noktasıZiyaret, sadece bir kamyon gezisinden ibaret değildi. Karadağ, Murat Nehri’nin serin sularının kenarında, Ağrı Dağı’nın heybetli silueti altında eşsiz kareler yakalamayı da ihmal etmedi. Doğanın ve kültürün buluştuğu bu özel anlar, sanatçının objektifinde hayat buldu.Sanatın gücüyle geçmişe yolculukKaradağ’ın bu gezisi, Anadolu’nun köklü geçmişiyle modern dünyayı buluşturan bir sanat yolculuğunun parçası olarak kayda geçti. Çektiği fotoğrafların, yakın zamanda açılacak olan yeni sergisinde yer alması bekleniyor."Her fotoğraf, geçmişe açılan bir pencere. Murat Kanyonu da bu pencerelerden biri" diyerek duygularını dile getiren Karadağ, bu ziyaretiyle sadece bir kanyonu değil, geçmişe uzanan bir köprüyü de fotoğraf severlerle paylaşmayı amaçladı.