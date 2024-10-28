Sarıkamış’ta soğuk hava hayatı olumsuz etkiliyor. Soğuktan çatılarda buz sarkıtları oluşurken, araçların camları ise buz tuttu.Kars’ın Sarıkamış ilçesinde kar yağışının ardından soğuk hava etkisini sürdürüyor. İlçe soğuktan çok sayıda araç çalışmazken, vatandaşlar Sarıkamış’a kışın erken geldiğini söyledi.Soğuktan araçların camlarının donduğunu ifade eden vatandaşlar, “Sarıkamış’ta hava sıcaklığı geceleri eksi 5 dereceye kadar düşüyor. Sabah kalktığımızda araçların camları buz tutmuş şekilde, bizlerde araçlarımızın camlarını temizliyoruz. Çatılarda buz sarkıtları oluştu. Sarıkamış’a kış erken geldi” dedi.Sarıkamış’ta soğuk havanın etkisini sürdüreceği öğrenildi. Sarıkamış’ta gece hava sıcaklığı eksi 5 derece olarak ölçüldü.