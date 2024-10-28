Van İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı ‘su altı ve su üstü arama kurtarma ekibi’, İstanbul Boğazı’nda İstanbul itfaiye ekipleri ile ortak tatbikat ve arama kurtarma eğitimine katıldı.Van İtfaiye Daire Başkanlığı’na bağlı su altı ve su üstü arama kurtarma ekibi, bilgi ve deneyim kazanmak için faaliyetlerini sürdürüyor. Bu kapsamda Van Su Altı ve Su Üstü Arama Kurtarma Ekip Amiri Ferhat Kıpçak başkanlığında İstanbul’a giden 9 kişilik dalgıç ekibi, Şehit Taner Çebi Su Altı ve Su Üstü Arama Kurtarma Merkezinde 5 gün süren kayıp arama, derin dalış, akıntı dalışı ve akıntıda arama kurtarma eğitimi aldı. Eğitimler sırasında suda boğulan vatandaşı çıkarma tatbikatı da gerçekleştirildi.Meydana gelebilecek olaylara karşı daima hazır olduklarını ifade eden Van Su Altı ve Su Üstü Arama Kurtarma Ekip Amiri Ferhat Kıpçak, bu yıl Van’da birçok vakaya zamanında müdahale ettiklerini söyledi. Ekip olarak 7/24 görev başında olduklarını söyleyen Kıpçak, İstanbul’da katıldıkları tatbikatlarla bilgi ve tecrübelerini pekiştirdiklerini ifade etti.