Sarıkamış Kaymakamlığı koordinasyonunda, ilçede kış mevsiminde trafik güvenliğini sağlamak üzere toplantı düzenlendi.Kars’ın Sarıkamış İlçesi’nde Kaymakamlığında düzenlenen toplantıya; Kaymakam Enis Aslantatar, Belediye Başkanı Serdar Kılıç, emniyet, jandarma ve karayolları ile diğer ilgili kurum temsilcileri katıldı.Toplantıda, Sarıkamış’ın sert kış şartlarına dikkat çekilerek, trafik kazalarının önlenmesi ve yolların ulaşıma açık tutulması amacıyla alınacak tedbirler gündeme geldi.Ayrıca toplantıda, karayolları ve belediye ekiplerinin, yolların açık tutulması için 7/24 görev başında olması ve özellikle kritik noktaların periyodik olarak kontrol edilmesi gerektiği vurgulandı.Trafikteki tüm ticari ve özel araçların kış lastiği denetimlerinin sıklıkla yapılacağı belirtildi. Eksiklik tespit edilen araç sahiplerine gerekli uyarılar yapılacak. Sürücülere kış şartlarında aracın nasıl kullanılması gerektiğiyle ilgili bilgilendirme yapılacak. Muhtemel trafik kazaları ve mahsur kalma durumları için kurtarma ekiplerinin hazırlıklı olmasının önemi öne çıkarıldı.Kaymakam Enis Aslantatar, “Sarıkamış’ta zorlu kış şartlarında vatandaşlarımızın güvenli bir şekilde seyahat edebilmesi için tüm kurumlarımız tam koordinasyon içerisinde çalışacak. Vatandaşlarımızdan kurallara uymalarını rica ediyoruz" dedi.Öte yandan toplantı sonrasında ilgili kurumlar, belirlenen eylem planını uygulamaya koymak için harekete geçti.