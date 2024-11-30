Erzurum’un coğrafi işaretli tatlısı olan kadayıf dolması da son zamanlarda dillerden düşmeyen Dubai çikolatası akımından nasibini aldı.Erzurum’da yıllardan beridir hem şehir içi hem de şehir dışından gelen kadayıf dolması taleplerini karşılayan işletme, müşterilerinin isteğini çevirmedi ve Dubai çikolatalı kadayıf dolması yaptı. Böylece Erzurum’un meşhur kadayıf dolması çikolata, kadayıf ve Antep Fıstığı ile buluştu.Erzurumlu Kadayıf Ustası Cüneyt Bingöl, gelen talepler üzerine, deneme amaçlı Dubai çikolatalı kadayıf dolması yaptıklarını ifade ederek, “Normalde kadayıf dolmasının için ceviz konur. Bu defa kadayıfımızın içine Antep fıstığı ve kadayıftan oluşan harcı koyduk. Normal şekilde kızarttık, şerbetini verdik ve daha sonra çikolata ile kapladık. Lezzeti ve hafifliği ile müşterilerimizin beğenisini aldı.” diye konuştu.