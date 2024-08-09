Sarıkamış’ta 597 kök Hint keneviri ele geçirildi. Olayla ilgili 2 kişi gözaltına alındı.Kars İl Jandarma Komutanlığı’nca uyuşturucu madde ticareti yapan kişilerin faaliyetlerini deşifre ederek yakalamak, toplumu uyuşturucudan arındırmak için çalışmalar aralıksız sürüyor.Kars’ın Sarıkamış İlçesi Eşmeçayır köyünde ikamet eden V.P.’nin bahçesinde yapılan 247 kök, K.P.’nin bahçesinde yapılan aramada ise 350 kök olmak üzere toplam 597 kök Hint Keneviri bitkisi ele geçirilerek muhafaza altına alındı.Olay ile ilgili olarak Sarıkamış Cumhuriyet Başsavcılığına bilgi verilerek yasal işlemler başlatılmış olup, V.P. ve K.P. yapılan işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.