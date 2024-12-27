Kars’ın Sarıkamış ilçesinde hafif ticari araçla çarpışan tır, yoldan çıkarak yan yattı. Bir anda alev topuna dönen tırdan çıkan sürücü ise yanmaktan son anda kurtuldu.Kaza, gece sabaha doğru Sarıkamış-Kars kara yolunun Alisofu köyü bölgesinde meydana geldi. Kars’tan Erzurum istikametine giden tır, karşı yönden gelen hafif ticari araçla çarpıştı. Kazada yoldan çıkan tır yan yatarak yanmaya başladı. Tır sürücüsü son andan araçtan çıkarken hafif ticari araçta bulunan 1 kişi ise yaralandı.Olay yerine jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler, kara yolunda güvenlik önlemi alırken, yaralı ilk müdahalesinin ardından Sarıkamış Devlet Hastanesi’ne sevk edildi. Bölgeye gelen Sarıkamış Belediye Başkanlığı’na ait itfaiye ekipleri ise yanan tıra müdahale ederek söndürme çalışması başlattı. İtfaiye ekiplerinin uzun uğraşları sonucu tır söndürüldü.Kazada tır kullanılmaz hale gelirken, hafif ticari araçta ise maddi hasar oluştu. Kaza ile ilgili tahkikat başlatıldı.