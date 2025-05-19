Sarıkamış’ta 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı coşku ile kutlandı.Tören İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’nce Atatürk Anıtı’na çelenk konulmasıyla başladı. Etkinlik daha sonra Sarıkamış Kapalı Spor Salonu’nda devam etti.Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan etkinlik öğrenciler gösteri, folklor gösterisi ve şiirlerin okunmasının ardından tören sona erdi.Törene, Sarıkamış Kaymakamı Enis Aslantatar, Belediye Başkanı Serdar Kılıç, 9. Komando Tugay Komutanı Vekili Topçu Albay Mehmet Emin Bak, İlçe Emniyet Müdürü Emniyet Müdürü Sedat Sönmez, İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Alim Burak Çelik ve Gençlik ve Spor İlçe Müdür Vekili Bülent Yıldırım, öğretmenler, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.