Ağrı’nın Tutak İlçesinde 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı düzenlenen törenle kutlandı.Etkinlikler kapsamında ilk tören 15 Temmuz Şehitler meydanındaki Atatürk anıtına İlçe Gençlik Spor Müdürü Metin Arslan tarafından çelenk sunmasıyla başladı. Ardından Tutak İlçe Kaymakamı Erkan Adıbelli, Tutak Belediye Başkanı Fevzi Sayan, ilçe protokolü, öğrenciler ve vatandaşların katılımıyla atlı kortej yürüyüşü gerçekleştirildi. Bando takımı eşliğinde, Tutak İlçe Kaymakamlığı önünde başlayan yürüyüş Tutak İlçe Stadyumuna kadar devam etti.Tutak İlçe stadyumunda sona eren yürüyüşün ardından 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı programı kutlamalarına burada devam edildi.Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından Kaymakam Erkan Adıbelli ve Belediye Başkanı Fevzi Sayan törene katılan öğrenciler ve vatandaşların bayramını kutladı. Günün anlam ve önemini belirten konuşmaların ardından öğrenciler tarafından sergilenen zeybek , halat çekme, çeşitli halk oyunları, jimnastik ve çeşitli spor oyunları izleyenler tarafından ilgiyle izlendi. Gösterilerde dereceye giren öğrencilere ödüllerinin verilmesinin ardından program resmi tören geçişi ile sona erdi.