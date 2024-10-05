Sarıkamış’ta, “Sarıkamış ve Çanakkale Şehitleri Koyun Koyuna” mottosuyla bin fidan toprakla buluştu.Kars’ın Sarıkamış ilçesinde İlçe Kaymakamlığı, Sarıkamış Belediyesi, Orman Genel Müdürlüğü ve Sarıkamış Platformunun ortaklaşa düzenlediği fidan dikme töreni, ilçe girişindeki Hamamlı kavşağında yapıldı.Tören saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı.Sarıkamış Kaymakamı Enis Aslantatar, orman varlığının daha da arttırılması gerektiğini söyledi.Aslantatar, “Sarıkamış olmasaydı belki bugün Çanakkale’den bahsedemiyor olacaktık. O yüzden Sarıkamış her yönüyle önemli, orman bilincinin bizlerde, vatandaşlarda olması lazım” dedi.Etkinlikte sırasıyla Sarıkamış Belediye Başkanı Serdar Kılıç, Erzurum Orman Bölge Müdürü Oktay Ayata ve Sarıkamış Platformu Başkanı İrfan Koç’ta birer konuşma yaptı.Yapılan konuşmaların ardından fidan dikimine geçildi. Fidanların toprakla buluşturulması ve can suyu verilmesinin ardından etkinlik sona erdi.Etkinliğe, İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Alim Burak Çelik, İlçe Emniyet Müdürü Ufuk Özben, STK yöneticileri, siyasi parti temsilcileri, il genel meclisi üyeleri, muhtarlar, orman işletmesi personeli ve vatandaşlar katıldı.