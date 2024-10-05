Kars’ta, çocuklara doğa ve hayvanların korunmasının önemi hakkında bilgi verildi.Kars’ın Digor ilçesi Dağpınar beldesinde İl Jandarma Komutanlığı Çevre, Doğa ve Hayvan Koruma Timi ve Doğa Koruma Milli Parklar (DKMP) Kars Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan etkinlikte, doğanın sunduğu ekosistem hizmetlerinin yanı sıra, hayvanların insan yaşamındaki rolü üzerinde duruldu. Çocuklara, doğaya duyulan saygının ve hayvanların korunmasının, sürdürülebilir bir gelecek için hayati öneme sahip olduğu anlatıldı.Etkinlikte interaktif aktivitelerle çocukların dikkati çekildi. Çeşitli oyunlar oynandı. Çocuklar, doğa hakkında edindikleri bilgileri eğlenceli bir şekilde pekiştirme fırsatı buldular.Etkinlik, doğa ve hayvanları koruma konusunda daha duyarlı hale gelmesi adına önemli bir adım olarak değerlendirildi. Jandarma ve DKMP ekiplerince bu tür etkinliklerin devan edeceği öğrenildi.