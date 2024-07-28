Erzincan’ın Tercan ilçesindeki Ayçiçek tarlaları muhteşem görselliği ile kartpostallık görüntüler oluşturdu.Sarının en güzel tonuna bürünen tarlalar yoldan geçen vatandaşları mest etti. Drone ile havadan görüntülenen ayçiçek tarlası fotoğraf tutkunlarının ilgi odağı oldu.Ayçiçek tarlalarının Erzincan’da artmakta olduğunu belirten Erzincan Tarım ve Orman İl Müdür Yardımcısı Serkan Kütük, özellikle Erzincan’ın Çayırlı ve Tercan ilçelerinde ayçiçeği tarlalarının yaygınlaştırıldığına dikkat çekti. Serkan Kütük, “Son yıllarda aromatik bitkilerin Erzincan’da üretimini yaygınlaştırmakla beraber ayçiçek ekiliş alanları da artmaktadır. Ayçiçek ekiliş alanları özellikle Çayırlı ve Tercan ilçeleri başta olmak üzere Erzincan’da yaygınlaştırılıyor. Alanlarımız da gitgide artıyor.” şeklinde konuştu.Ayçiçek tarlalarının Nisan ayının 1 ila 15’i arasında ekildiğini aktaran Kütük, tarlaların Ağustos ayının ilk haftasında hasat edileceğini söyledi.Yoldan geçerken fotoğraf çekilmek için Ayçiçek tarlasının yanında duran vatandaşlar ise Erzincan’da bu kadar çok Ayçiçek tarlası olduğunu bilmediklerini ve tarlaların oldukça güzel göründüğünü kaydettiler.