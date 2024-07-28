Uzmanlar vatandaşları anız, tarla, bahçe ve orman yangınlarına karşı uyardı.Uzmanlar yaz aylarında artan orman ve ev yangınları ile ilgili vatandaşlara çağrıda bulunarak, boş evlerdeki elektriğin kesilmesini, ormanlık alanlara girilmemesi ve anız yakılmamasını istedi.Uzmanlar, anızın yakılmasının orman yangınları, telefon ve enerji iletim hatlarının yanması, sis oluşumu nedeniyle çeşitli trafik kazalarına yol açması, hasat edilmemiş komşu tarlalara yangın sıçraması, yakın köylerdeki hayvan barınaklarının ve yerleşim birimlerinin yanması gibi birçok risk taşıdığını aktardı.Bunun yanı sıra uzmanlar anız yakmanın zararlarını şöyle sıraladı;“1- Anız yangınları toprak içerisindeki faydalı canlıların ve topraktaki organik maddenin yanarak yok olmasına neden olur.2- Anız yakılan toprakta bitkilere yarayışlı besin maddeleri azalmakta ve zamanla toprağın verimliliği düşmektedir. Verimli tarım topraklarımız zamanla verimsiz çorak topraklar haline gelmektedir.3- Anız yakılması su ve rüzgâr erozyonunu artırmakta, bu nedenle toprağın en değerli üst katmanları rüzgâr ve su ile taşınarak yok olmaktadır.4- Anız yakma sonucunda doğal denge bozularak zararlı böcekler ve hastalıklar çoğalmaktadır.”Anızın yakılması yerine toprağa karıştırılmasını öneren uzmanlar, bu sayede toprağın organik madde içeriğinin artacağını, toprakta bitkiye yararlı besin maddelerinin artacağını, topraktaki azot miktarını artarak bir sonraki yıl toprağa verilecek gübre miktarının azalacağını aktardı.Öte yandan erozyona karşı toprak direncinin artacağını belirten uzmanlar, toprakta tutulan su miktarının da artarak bitkilerin kuraklıktan daha az etkileneceğinin altını çizdi.