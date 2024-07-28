4-6 yaş Kur’an kurslarını ziyaret eden Vali Hamza Aydoğdu sevgi seli ile karşılaştı. Aydoğdu’nun çocuklarla sohbeti tebessüm ettirdi.Erzincan’da 4-6 yaş Kur’an kurslarını ziyaret eden Vali Hamza Aydoğdu’yu Kur’an kursunun minikleri heyecan ve coşkuyla karşıladı. Çocukların Aydoğdu’ya olan sevgisi dikkat çekerken ortaya çıkan diyaloglar izleyenleri gülümsetti.Çocuklarla tek tek ilgilenen ve onlara sorular soran Aydoğdu, aldığı yanıtlar karşısında gülümsemesine engel olamadı. Bazı çocukların yanıtları hem güldürdü hem de yürekleri ısıttı.Aydoğdu ile fotoğraf çekilmek isteyen çocuklar ‘Vali amcalarıyla’ özçekim yaptı. Ardından sohbete devam eden çocukların sevimli halleri gönülleri fethetti.