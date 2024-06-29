Elazığ’da sağlık ekiplerinin baygın birinin bulunduğu ihbarı üzerine gittiği evde 70 yaşındaki adamın hayatını kaybettiği ortaya çıktı.Olay, Çarşı Mahallesi’nde 4 katlı bir apartmanın zemin katındaka dairede meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, evde yalnız yaşayan Süleyman Ortunç’u (70) ziyaret eden kardeşi, ağabeyini evde hareketsiz yatarken buldu. Civar esnafın da yardımıyla durum baygınlık olarak sağlık ekiplerine bildirildi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, Ortunç’un birkaç gün önce hayatını kaybettiğini belirledi. Durum cumhuriyet savcılığına ve polis ekiplerine bildirildi. Olay yerine gelen olay yeri inceleme ekipleri evde inceleme yaparken, adamın ölüm nedeninin yapılacak otopsi sonucu ortaya çıkacağı kaydedildi. Ortunç’un cesedi, Elazığ Belediyesi Cenaze İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından otopsi yapılmak Fırat Üniversitesi Hastanesi morguna kaldırıldı.