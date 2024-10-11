Sağlık Bakanı Prof. Dr. Kemal Memişoğlu, bir takım ziyaretlerde bulunmak üzere Kars’a geliyor.Sağlık Bakanı Prof. Dr. Kemal Memişoğlu, 12 Ekim 2024 Cumartesi günü sırasıyla Kars Valiliği ve Belediye Başkanlığı’nı ziyaret edecek.Memişoğlu, Kafkas Üniversitesi Eğitim ve Öğretim Akademik Yılı açılışına katılacak. AK Parti Merkez İlçe Kongresi’nde partililerle bir araya gelecek. Memişoğlu, DSİ Bölge Müdürlüğü Konferans Salonu’nda İl Değerlendirme toplantısında katılacak. Toplantının ardından Harakani Devlet Hastanesi’ni ziyaret edecek.Sağlık Bakanı Prof. Dr. Kemal Memişoğlu, programının ardından Kars’tan ayrılacak.