Malatya Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO) Yönetim Kurulu Başkanı Oğuzhan Ata Sadıkoğlu, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya’ya bakanlığın görev alanında bulunan sorun ve talepleri iletti.Malatya Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO) Yönetim Kurulu Başkanı Oğuzhan Ata Sadıkoğlu, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya’nın katılımıyla Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nde (TOBB) düzenlenen istişare toplantısına katılım sağladı.Başkan Sadıkoğlu, İçişleri Bakanlığı görev alanında bulunan konular özelinde yaşanan sorun ve talepleri Bakan Ali Yerlikaya’ya iletti.Toplantıda söz alarak konuşma yapan Başkan Sadıkoğlu, orta hasarlı binaların güçlendirme proje onay süreçlerinin çok yavaş ilerlediğini ve AFAD tarafından verilen güçlendirme kredisinin artan maliyetler karşısında yetersiz kaldığı için artırılması talebini iletti.Kiracılara ödenen ve geçtiğimiz ay kesilen kira yardımı konusunu da toplantıda gündeme getiren Başkan Sadıkoğlu, “Deprem sonrası şehrimizde azalan yapı stoku nedeniyle kiralar fahiş oranda artmış durumda. Depremden sonra kiracılara verilen 5 bin TL’lik kira yardımı geçtiğimiz ay itibariyle son buldu. Bu durum depremzede vatandaşımız tarafından ciddi tepkilere neden oluyor. Afet sonrası desteklerde mülk sahibi ve kiracı ayrımı yapılması depremzede vatandaşlarımız açısından incitici bir durum. AFAD tarafından sağlanan bu kira desteğinin yeniden verilmesini bekliyoruz. Kesilen kira yardımı göçe de sebep oluyor. Nitelikli göç verirken, niteliksiz göç alıyoruz. Bu da şehrimizin demografik yapısını bozarak çeşitli olaylarının artmasına sebep oluyor” diye konuştu.Vatandaşın sağlıklı bilgi alabilmesi adına daha rahat ulaşabileceği şehir merkezindeki bir konuma AFAD bürosu kurulması talebini de aktaran Başkan Sadıkoğlu, hala 120 bin vatandaşın yaşadığı konteyner kentlerdeki problemleri ve beklentileri dile getirdi.