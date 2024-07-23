Hakkari’de akşam saatlerinde gökyüzünde beliren dolunay farklı açılardan görüntülendi.Akşam saatlerinde net olarak görülen dolunay güzelliğiyle mest ederken, Hakkari kent merkezine ise renk kattı. Havada net olarak görülen dolunay bir vatandaş tarafından yarım ve tam şekilde yakın planda görüntülendi.Manzaranın etkileyici olduğunu ifade eden vatandaşlar, “Hakkari semalarında ayın doğuşunu izledik. Şehrin farklı noktalarıyla birleşmesi kente renk kattı. Bu anı kaçırmamak için fotoğrafladık” dediler.