Van’da kaybolduktan 18 gün sonra cansız bedenine ulaşılan Rojin Kabaiş’in yurttaki eşyaları, babası Nizamettin Kabaiş’e teslim edildi.Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) Eğitim Fakültesi Çocuk Gelişimi Bölümü 1. sınıf öğrencisi Rojin Kabaiş, 27 Eylül akşamı yurttan ayrıldıktan sonra haber alınamamış ve cansız bedenine 18 gün sonra ulaşılmıştı. Geçtiğimiz günlerde otopsi raporunun babasına teslim edilmesinin ardından dün genç kızın kaldığı yurttaki eşyaları da baba Nizamettin Kabaiş’e teslim edildi. Kızının eşyalarını görünce gözyaşlarına hakim olamayan acılı baba, kızının kıyafetlerini kokladı.Teslim edilen eşyalar arasında Rojin’in kıyafetleri ve kişisel eşyaları bulunuyor.