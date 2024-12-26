Hakkari’nin sanat sahnesinde uzun yıllardır önemli bir yer tutan RessamErdi Gür, şehri sanatsal alanda daha da ön plana çıkarma çabalarını sürdürüyor. 10 yıl önce Hakkari’de 3 öğrencisiyle başladığı sanatsal eğitimler bugün büyük bir başarıya dönüşmüş durumda. Gür’ün eğitim verdiği 100’ü aşkın öğrenci, çeşitli üniversitelerde sanat bölümlerini okurken, birçoğu da öğretmenlik yaparak sanata olan katkılarını sürdürüyor. Bu başarıya en güzel örneklerden biri ise öğrencisi Ressam Mehdi Taş’ın yükselen kariyeridir.Gür, Hakkari’deki lise ve üniversiteler için öğrencilere altyapı hazırlayarak, genç sanatçılara kendi potansiyellerini keşfetme fırsatı sunuyor. Ayrıca, profesyonel sergilere katılıp büyük organizasyonlarda yer alarak sanatı daha geniş kitlelere tanıtıyorlar. Sanatın, hayal gücü ve estetik kaygılarla yapılması gerektiğini savunan Gür, bu anlayışla hareket ederek özgün ve kaliteli işler ortaya koyuyor. Eserleri, hem birebir görenlerden hem de sosyal medyada büyük beğeni topluyor. Ressam Erdi Gür ve öğrencileri, Hakkari Spor Lisesi’nin giriş kısmına yaptığı eserle büyük takdir topladı. Sporun ruhuna uygun şekilde yapılan yağlıboya resimler arasında, ünlü sporcular Yusuf Dikeç, Mete Gazoz ve Naim Süleymanoğlu’nun portreleri dikkat çekerken, en önemli bölüm ise Mustafa Kemal Atatürk’ün “Ben sporcunun zeki, çevik ve ahlaklısını severim” sözüyle özdeşleşen Atatürk köşesi oldu. Kenarlarda yer alan sporcu heykelleri, dalgalanan Ay Yıldızlı Bayrak ve en önde bulunan Atatürk heykeli, eserin 3 boyutlu görüntüsüyle izleyenlerin büyük ilgisini çekti. Hakkari Valisi Ali Çelik’in de sosyal medya üzerinden paylaşımlar yaparak esere olan ilgiyi artırması, bu projeye olan ilginin daha da büyümesine katkı sağladı. Sanatın, gençlerin eğitimine ve toplumsal değerlerin yaşatılmasına olan katkısı bu projede bir kez daha gözler önüne serildi.