Erzurum Teknik Üniversitesi (ETÜ) Rektörü Prof. Dr. Bülent Çakmak, 23 Nisan Ulusal Egemenlik Çocuk Bayramı etkinlikleri kapsamında Rektörlük Makamını temsili olarak çocuklara devretti.Rektör Çakmak, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları dolayısıyla Palandöken İlkokulu’nda öğrenim gören öğrencileri makamında ağırlayarak bayramlarını kutladı.Rektörlük Makamında düzenlenen programa Rektör Çakmak ve çocukların yanı sıra Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Ali Fatih Yetim, Prof. Dr. Naim Ürkmez, Genel Sekreter Prof. Dr. Ahmet Dumlu ve çocukların öğretmenleri ile aileleri katıldı.Minik misafirleri ile bir süre sohbet edip hayallerini dinleyen Rektör Çakmak, daha sonra koltuğunu çocuklara teslim etti. Rektör koltuğuna oturan çocuklar hem heyecan dolu anlar yaşadı hem de üniversitede oyun alanları kurulmasından derslerin daha eğlenceli hale getirilmesine kadar birçok öneride bulundu.Programda konuşan Rektör Çakmak, yetişkinlerin çocuklara daha fazla zaman ayırması ve çocuklardan ilham alması gerektiğine dikkat çekerek: "Bağımsızlığımızın sembolü Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin açılışının 105. Yıldönümü ve Ulusal Egemenlik Çocuk Bayramı’nda çocuklarımızı ETÜ’de ağırlamaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Onlar bizim geleceğimizin teminatıdır. Oturduğumuz koltuklar gelecekte onların olacak. Bu nedenle çocuklarımıza hayal kurma cesareti vermek ve hayallerini dinlemek de biz yetişkinlerin sorumluluğudur. Bugün sadece bir bayram değil, onların geleceğe güvenle bakmalarını sağlamak için üzerimize düşen vazifeleri en iyi şekilde yapmamız gerektiğini hatırlatan çok özel bir gün. Bu vesileyle tüm çocuklarımızın 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı bir kez daha kutluyor, tüm dünyada barışın ve huzurun hâkim olduğu bir ortamda büyümelerini temenni ediyorum" diye konuştu.Program Rektör Çakmak’ın Çocuklar ve aileleriyle hatıra fotoğrafı çekilmesi ve hediye takdim etmesi ile sona erdi.