Bingöl Belediye Erdal Arıkan, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla koltuğunu 4’üncü sınıf öğrencisi Hacer Yıldız’a bıraktı.23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, tüm yurtta olduğu gibi Bingöl’de de çeşitli etkinliklerle coşku içerisinde kutlandı. Bu kapsamda Bingöl Belediyesinde, her 23 Nisan’da geleneksel hale gelen çocukların temsili olarak yönetici koltuğuna oturma töreni gerçekleşti. Bingöl Belediye Başkanı Erdal Arıkan, gün dolayısıyla makamını 4’üncü sınıf öğrencisi minik Hacer Yıldız’a teslim etti.Başkanlık koltuğunda bir konuşma yapan Hacer Yıldız, "Benim de hayallerim var. Daha çok oyun parkı istiyorum. Okul bahçelerimizin daha yeşil olmasını, daha çok ağaç dikilmesini istiyorum. Sokak hayvanlarının daha iyi koşullarda yaşamalarını istiyorum. Kütüphanelerimizin daha çok kitapla dolmasını, bilim merkezlerinin sayısının artmasını istiyorum. Belki bunlar size küçük gelebilir ama benim dünyamda bunlar çok önemli. Biliyorum ki bu koltukta uzun süre oturamayacağım. Ama buradan ayrılırken aklımda şu kalacak: Bir çocuk bile hayal kurabilir ve hayallerinin peşinden gidebilir. Siz büyüklerimden de ricam, lütfen bizim hayallerimize kulak verin. Bizim gözümüzden de bakın dünyaya. Çünkü bizler bu şehrin geleceğiyiz" dedi.