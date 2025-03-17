Elazığ Belediyesinin düzenlediği Ramazan etkinliklerinde Dar’ül Hazen tasavvuf topluluğu sahne aldı. Miniklere yönelik gerçekleştirilen İbiş’le Memiş tiyatro gösterisi ise beğeni topladı.Elazığ Belediyesi Ramazan etkinlikleri, Ramazan ayının manevi atmosferiyle vatandaşları buluşturmaya devam ediyor. Bu kapsamda, Ahmet Cem Özen’in öncülüğündeki Dar’ül Hazen tasavvuf topluluğu, Ahmet Tevfik Ozan Fuar ve Kongre Merkezinde gerçekleştirilen programda Elazığlılarla buluştu. Harput’un kadim ve köklü kültüründen esinlenen ilahiler ve kasideler, geceye katılan vatandaşlara duygu dolu anlar yaşattı. Dar’ül Hazen tasavvuf topluluğunun seslendirdiği eserler izleyicilerden büyük beğeni toplarken, salondaki misafirler de okunan tasavvuf musikilerine eşlik etti.Elazığ Belediyesi Ramazan etkinlikleri kapsamında çocuklara yönelik programlar da büyük ilgi görüyor. Çocuk oyun alanında sahnelenen İbiş’le Memiş tiyatro gösterisi, minik izleyicilere keyifli anlar yaşattı. Mavi Maske tiyatro ekibi tarafından sahnelenen gösteride de çocuklar neşeli vakit geçirdi.