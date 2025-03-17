Erzincan’ın İliç ilçesinde bulunan altın madeninde 9 işçinin hayatını kaybetmesine yol açan toprak kaymasına ilişkin açılan davanın ilk duruşması bugün görülmeye başlandı.Erzincan 1. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davada, 5’i tutuklu 43 sanık, ’taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma’ suçlamasıyla yargılanıyor.Tutuklu sanıklardan Operasyon Başkan Yardımcısı Lain Ronald Guille cezaevi aracıyla adliyeye getirilirken diğer 4 sanık ses ve görüntü bilişim sistemi (SEGBİS) aracılığıyla duruşmaya katılacak.