Malatya’nın bazı bölgelerinde etkili olan zirai don, özellikle kayısı üreticilerini olumsuz etkiledi. Pütürge ilçesinde çiftçiler, donun olumsuz etkilerinden korunmak için ateş yakarak önlem almaya çalıştı.Malatya’da iki gün süren zirai don, Akçadağ, Darende, Doğanşehir ve Hekimhan ilçelerinde meyve ağaçlarına zarar verdi. Hava sıcaklığının eksilerde seyrettiği Pütürge ilçesinde ise çiftçiler bahçelerinde ateş yakarak önlem almaya çalıştı. Pütürge ilçesi Bölükkaya Mahallesi’nde çiftçilik yapan Abdullah Karakuş, Malatya genelinde kayısı ağaçlarının zirai dondan zarar gördüğünü belirtti. Karakuş, benzer bir durumla karşılaşmamak için kayısı bahçelerinde ateş yakarak donun etkilerini azaltmaya çalıştıklarını söyledi.