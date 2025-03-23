Battalgazi Belediye Başkanı Bayram Taşkın, İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne yönelik yürütülen soruşturmada tutuklanan İBB Kentsel Tasarım Şube Müdürü Bayram Taşkın’ın yerine kendi fotoğrafının kullanılmasına tepki gösterdi.Battalgazi Belediye Başkanı Bayram Taşkın, bugün bazı basın organlarında isminin ve fotoğrafının yanlış kullanıldığını belirterek, olayla hiçbir ilgisinin bulunmadığını vurguladı. Basın kuruluşlarını sorumlu haberciliğe davet eden Taşkın, yanlış bilginin ivedilikle düzeltilmesini talep etti. Taşkın, bazı haberlerde isminin ve fotoğrafının yanlışlıkla kullanıldığını belirterek, kamuoyunu doğru bilgilendirmek adına bir açıklama yaptığını söyledi. Başkan Taşkın, İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nde yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan bir şahısla isminin karıştırıldığını ve bu durumun yanlış ve özensiz habercilik anlayışından kaynaklandığını ifade etti. Hakkında herhangi bir soruşturma, gözaltı ya da hukuki sürecin bulunmadığını vurgulayan Taşkın, basın kuruluşlarından daha dikkatli ve sorumlu hareket etmelerini istedi. Yanlış bilginin ivedilikle düzeltilmesi çağrısında bulunan Başkan Taşkın, Battalgazi Belediyesi olarak şeffaf ve halk odaklı çalışmalarına kesintisiz devam ettiklerini belirtti.