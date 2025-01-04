Pütürge Belediye Başkanı Mikail Sülük, ilçeyi ziyaret eden milletvekilleri ile birlikte ve halkın taleplerini dinledi ve projeleri yerinde inceledi.Pütürge Belediye Başkanı Mikail Sülük’ün ev sahipliğinde düzenlenen halk toplantısına, AK Parti Milletvekilleri Bülent Tüfenkci ve İhsan Koca, AK Parti İl Başkanı Namık Gören, AK Parti İlçe Başkanı Bülent Karayılan ve MHP İlçe Başkanı Kürşat Ayaydın katıldı. Toplantıda vatandaşların sorunları dinlenirken, çözüm odaklı değerlendirmeler yapıldı.Milletvekilleri ve diğer katılımcılar, halk toplantısının ardından Pütürge esnafını ziyaret ederek sorunları ve talepleri yerinde dinledi. Esnaftan gelen talepler üzerine değerlendirmeler yapılarak çözüm önerileri sunuldu.214 konut ve 38 iş yerinden oluşan kentsel dönüşüm projesi yerinde inceleyen Başkan Sülük ve milletvekilleri evlerine kavuşan vatandaşları ziyaret ederek hayırlı olsun dilekleri iletti. Belediye Başkanı Mikail Sülük, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, "Ev sahiplerinin yuvalarında huzur içinde yaşamalarını temenni ediyorum" diyerek, emeği geçenlere teşekkür etti.Yeni hastane ve spor salonu projeleri değerlendirildiHeyet, Pütürge’ye yapılması planlanan 50 yataklı hastane alanını detaylı bir şekilde inceledi. Bölgeye sağlayacağı katkıları değerlendiren yetkililer, projenin yapım süreci hakkında bilgi aldı. Ardından yapımında sona gelinen 500 seyirci kapasiteli kapalı spor salonu ziyaret edilerek, gençlere ve sporculara sağlayacağı katkılar vurgulandı.Teslim edilen Ahırlı Evleri’ni de ziyaret eden heyet, projeden faydalanan vatandaşların memnuniyetini gözlemledi. Milletvekilleri ve AK Parti İl Başkanı, yapımında sona yaklaşılan 805 konutluk projeyi de yerinde inceleyerek değerlendirmelerde bulundu.Başkan Mikail Sülük, süreçte emeği geçen tüm paydaşlara teşekkür ederek, "Başta Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanımız Murat Kurum’a ve projeye katkı sağlayan herkese yürekten teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.