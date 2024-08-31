Pütürge Belediye Başkanı Mikail Sülük, Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Nedim Çeker ve Pütürge AK Parti İlçe Başkanı Bülent Karayılan, Emniyet Genel Müdürü Mahmut Demirtaş’ı makamında ziyaret ederek yeni görevinde başarılar diledi.Ziyarette, Emniyet Genel Müdürü Demirtaş’ın görevine başlaması nedeniyle tebrik eden heyet, kendisine hayırlı olsun dileklerini iletti. Başkan Sülük, sosyal medya hesabından ziyarete ilişkin yaptığı açıklamada, Demirtaş’a nazik ev sahipliği için teşekkür etti ve başarılı bir görev dönemi geçirmesi temennisinde bulundu. Sülük, "Nazik ev sahipliklerinden dolayı kendilerine teşekkür eder, başarılarının devamını dilerim" ifadelerini kullandı.