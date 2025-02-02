Pütürge Belediye Başkanı Mikail Sülük, ilçede devam eden TOKİ konutları ile diğer yatırımları yerinde inceledi.Pütürge Belediye Başkanı Mikail Sülük, Taşbaşı Mahallesi’nde bulunan 105 ahırlı köy evini ziyaret ederek vatandaşlarla bir araya geldi. Pütürge merkezde yapımı devam eden 500 seyirci kapasiteli spor salonu ve kapalı sentetik çim halı saha inşaat alanında incelemelerde bulunan Sülük sonrasında 214 konut ve 38 iş yerinden oluşan kentsel dönüşüm projesini de yerinde incelendi.Ziyaretlerle ilgili sosyal medya hesabından açıklama yapan Başkan Mikail Sülük, "Yeni yuvalarına kavuşan hemşerilerimize hayırlı olsun ziyaretinde bulunduk. Başta Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanımız Murat Kurum olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.