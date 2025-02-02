Malatya’da, 6 Şubat 2023’teki büyük depremin ardından hızla inşa edilen modern ve depreme dayanıklı köy evleri, hak sahiplerine teslim edilmeye devam ediyor. Depremzede bölge halkı, afetin 2. yıl dönümü öncesi yeni ve sağlam konutlarında güvenle yaşamaya başlamanın mutluluğunu yaşıyor.6 Şubat 2023’teki büyük deprem sonrası, Malatya’da TOKİ tarafından başlatılan konut inşa çalışmaları afetin 2. yıl dönümü öncesi hızla ilerliyor. Depremzedeler için yapılan bahçeli ve depreme dayanıklı köy evleri, bölgedeki eski ve güvenli olmayan yapıların yerine geçiyor.4 bine yakın köy konutu teslim edildiŞu ana kadar binlerce konut hak sahiplerine teslim edilirken, yeni evler bölge halkı tarafından büyük bir memnuniyetle karşılanıyor. Şu ana kadar yaklaşık 4 bine yakın köy konutunun teslim edildiği Malatya’da coğrafi şartlar göz önünde bulundurularak inşa edilen köy evleri, depreme dayanıklı yapılarıyla dikkat çekiyor.Konutlarını teslim alan depremzedelerden Cumhurbaşkanı Erdoğan’a teşekkürDoğanşehir ilçesine bağlı Altıntop Mahallesi’nde ise 82 adet kırsal köy konutu tamamlanarak sahiplerine teslim edildi. Geçtiğimiz aylarda evlerinin anahtarlarını teslim alan vatandaşlar, yetkililere teşekkür ederek, kısa sürede inşa edilen yeni konutların kendileri için büyük bir şans olduğunu belirttiler. Normal şartlar altında tek başlarına böyle bir ev inşa etmelerinin imkansız olduğunu vurgulayan köylüler, başta Cumhurbaşkanı Erdoğan olmak üzere tüm yetkililere minnettarlıklarını ifade etti.Malatya’da 26 bin 325 bağımsız bölüm hak sahiplerine teslim edildiMalatya’da bugüne kadar 20 bin 212 konut, 20 iş yeri ve 6 bin 93 köy evi olmak üzere toplam 26 bin 325 bağımsız bölüm hak sahiplerine teslim edilirken 2025 yılı sonuna kadar toplam 79 bin 420 bağımsız bölüm teslim edilmesi planlanıyor.