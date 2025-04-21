Atatürk Üniversitesi; Erzurum İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü ile Türkiye Dil ve Edebiyat Derneği Erzurum Şubesi iş birliğiyle "Kültür Turizmi Açısından Erzurum’da İki Avrupalı: Puşkin ve Redhouse" başlıklı panel düzenledi. Turizm Haftası etkinlikleri kapsamında gerçekleştirilen panel, Prof. Dr. Kemal Bıyıkoğlu Salonunda yoğun katılımla gerçekleşti.Panele; Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Hacımüftüoğlu, Yakutiye Belediyesi Başkan Vekili M. Hanifi İspirli, Erzurum İl Kültür ve Turizm Müdürü Ahmet Yer, Türkiye Dil ve Edebiyat Derneği Erzurum Şube Başkanı Murat Ertaş, Turizm Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Gökalp Nuri Selçuk ile çok sayıda öğrenci ve davetli katıldı."Erzurum, Turizmin Çeşitlenebileceği Nadir Coğrafyalardan Biri"Panelin açılış konuşmasını gerçekleştiren Rektör Prof. Dr. Ahmet Hacımüftüoğlu, Erzurum’un sahip olduğu kültürel ve doğal zenginliklerle Türkiye’nin ve dünyanın önemli turizm merkezlerinden biri olduğunu vurguladı. Erzurum’un 2025 yılında hem "Ekonomik İş Birliği Teşkilatı Turizm Başkenti" hem de "Avrupa Kış Sporları Başkenti" ilan edilmesinin bu potansiyelin açık bir göstergesi olduğunu belirten Hacımüftüoğlu; kış, yayla, inanç, sağlık, termal, gastronomi ve kültür turizmi gibi pek çok alanda şehrin sunduğu imkânlara değindi.Üniversitenin sanat, spor, sağlık, bilimsel araştırmalar ve sosyal yaşam alanlarında gerçekleştirdiği çalışmaların şehrin turizm sektörüne katkı sağladığını ifade eden Hacımüftüoğlu, özellikle üniversitenin ev sahipliği yaptığı uluslararası öğrencilerin şehrin gönüllü elçileri olduğunu belirtti.Panelde İki Önemli Avrupalı Erzurum Bağlamında DeğerlendirildiPanel başkanlığını Türkiye Dil ve Edebiyat Derneği Erzurum Şube Başkanı Murat Ertaş’ın yaptığı etkinlikte; Taner Özdemir "Redhouse’un Erzurum Günleri", Muhammed Emin Kaptan "Redhouse’un Eserleri ve Dil Bilim Çalışmaları", Rahman Özdemir "Puşkin’in Hayatı ve Eserleri", Onur Yıldız "Puşkin’in Erzurum’a Yolculuğu" başlıklı sunumlarını gerçekleştirdi. Murat Ertaş ise panelin kapanışında Redhouse ve Puşkin’in kültür turizmi açısından taşıdığı değeri değerlendirdi.Erzurum’un Kültürel Hafızasında İki AvrupalıPanelde, Rus edebiyatının önemli temsilcilerinden Aleksandr Puşkin’in ve dünyaca ünlü dilbilimci, sözlük yazarı Sir James William Redhouse’un Erzurum’a dair izlenimleri, yaşantıları ve şehirde bıraktıkları kültürel miras konuşuldu. Konuşmacılar, her iki ismin de Erzurum’un kültürel envanteri açısından taşıdığı öneme dikkat çekerek, bu kişilerin kaleme aldıkları eserlerin Erzurum’un tarihi hafızasına yaptığı katkılara vurgu yaptı.Etkinlik sonunda konuşmacılara plaket takdim edilirken, katılımcılar kültür turizmi alanında bu tarz etkinliklerin devam etmesi temennisinde bulundu.