Tunceli’nin Pülümür ilçesi Şehit Öğretmen Ayhan Kural Orta Okulu 18 öğrenci Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivalindeki (TEKNOFEST) etkinliklerine katıldı.Türkiye’nin en büyük havacılık, uzay ve teknoloji festivali TEKNOFEST, bu yıl 2 ile 6 Ekim tarihleri arasında Adana’da düzelendi. Adana’da düzenlenen TEKNOFEST’i ziyaret eden öğrenciler, TEKNOFEST bilim sokağı atölyeleri, simülasyon deneyim alanları, kara ve hava araçları sergisi, zaman tüneli, sanal gerçeklik tüneli, uçuş etkinlikleri ve paydaş/sponsor atölyeleri gibi eğlenceli faaliyetler ve deneyim alanları ile keyifli vakit geçirdi. Etkinliğe Tunceli’nin Pülümür ilçesinde bulunan Şehit Öğretmen Ayhan Kural Ortaokulu’ndan da 18 öğrenci katıldı.Öğrencilerden Utku Deniz Dursun, “TEKNOFEST’e katılmak benim için gerçekten çok farklı bir deneyim oldu. Arkadaşlarımızla eğlenceli vakit geçirmenin yanında çok şeyler de öğrenme şansı yakaladık. Etkinliğe katılmamızı sağlayan Tunceli Valisi Bülent Tekbıyıkoğlu ile Pülümür Kaymakamı Mehmet Anıl Çolak’a teşekkür ederiz’’ dedi.