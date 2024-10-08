Bitlis Valisi Ahmet Karakaya başkanlığında Nemrut Jeoparkı ile ilgili toplantı gerçekleştirildi.Nemrut Jeoparkı ile ilgili Valilik toplantı salonunda düzenlenen toplantıya Bitlis Valisi Ahmet Karakaya başkanlık ederken, Bitlis Eren Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necmettin Elmastaş, Bitlis Nemrut Jeoparkı Koordinatörü Doç. Dr. Kesran Akın ve Koordinatör Yardımcısı Öğretim Görevlisi Aslı Deniz Adıgüzel ve ilgili kurumların müdürleri katıldı. Toplantıda, Nemrut Kalderası’nda yürütülen çalışmalar detaylı bir şekilde ele alındı ve gelecekte yapılması planlanan adımlar üzerinde istişarelerde bulunuldu. İlgili kurum temsilcilerinin de katıldığı toplantıda, jeoparkın sürdürülebilirliği ve bölgenin turizm potansiyelinin nasıl daha da artırılabileceği konusunda görüş alışverişi yapıldı.Rektör Prof. Dr. Necmettin Elmastaş, Nemrut Jeoparkı’nın bölge için önemine dikkat çekerek, devam eden çalışmaların hem bilimsel hem de turistik açıdan büyük değer taşıdığını belirtti. Bitlis Eren Üniversitesi olarak bölgedeki doğal zenginliklerin korunması ve tanıtılması için her türlü akademik desteği vermeye devam edeceklerini ifade etti.Bu çalışmaların, hem bölge halkına hem de Türkiye’nin turizm ve doğa koruma projelerine katkı sağlaması hedefleniyor.