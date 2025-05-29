Posof Halk eğitimi merkez müdürlüğünce ‘Hayat Boyu Öğrenme Haftası’ dolayısıyla sergi açılışı yapıldı.Posof Halk Eğitimi Merkez Müdürü Halit Özdemir, tarafından düzenlenen program Özel İdare iş hanı binasında yapıldı.Etkinliğe İlçe Kaymakam Mehmet Fatih Kestioğlu, Belediye Başkanı Erdem Demirci, kamu kurum kuruluşlarının temsilcileri ve çok sayıda davetli katıldı.Saygı duruşu ve okunan istiklal marşından sonra tanıtım sergisi gezilerek yapılan eser incelendi.Halk Eğitimi Müdürü Halit Özdemir, eğitim döneminde 16 adet kurs açıldığını 10 tanesinin tamamlandığını ve 6 kursun hala devam ettiğini belirtti. 356 kişinin kursa katıldığını sötleyen Özdemir, kurslara 133 erkek ve 223 bayan kursiyer katıldığını 103 kursiyerin başarı ile kursu bitirdiğini aktardı.Program sonunda da programa katılanlara ikramlarda bulunuldu.