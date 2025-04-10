Erzurum İl Emniyet Müdürü Kadir Yırtar ve beraberindeki heyet, Polis Haftası münasebetiyle Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi’yi ziyaret etti.Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi, asayiş ve güvenliğimizin teminatı olan Türk Polis Teşkilatı’nın 180. kuruluş yıl dönümü ve 10 Nisan Polis Haftası dolayısıyla, İl Emniyet Müdürü Kadir Yırtar, Polis Meslek Eğitim Merkezi Müdür Vekili Savaş Kan, İl Emniyet Müdür Yardımcısı Gökhan Dedebağı ve teşkilat mensuplarını makamında kabul etti.Vali Çiftçi, Emniyet Teşkilatı’nın tüm personeline özverili çalışmalarından dolayı teşekkürlerini iletti.