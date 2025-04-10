Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumuna (BTK) ziyarette bulunarak brifing aldı Erzurum’a yapılması planlanan düşük yörünge uydu istasyonu projesi değerlendirildi.BTK Bölge Müdürü Tutku Çakır tarafından sunulan brifingde; Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumunun görevleri; yetkilendirmeler, denetimler, elektromanyetik girişimler, yasal düzenlemeler, afet haberleşmesi, posta hizmetleri, güvenli internet hizmeti, siber güvenlik ve kapsama konuları ele alındı.Erzurum’a yapılması planlanan ve kırsal yerleşimlerde haberleşme sorununu çözeceği değerlendirilen düşük yörünge uydu istasyonu için Türksat Mühendisleri de sunum gerçekleştirdi.Vali Çiftçi’ye ziyaretleri esnasında; Vali Yardımcısı Lokman Düzgün, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Doç. Dr. Engin Avcı, T. Telekom Teknik Operasyonlar Bölge Müdür Yardımcısı Hasan Koray Emeksiz eşlik etti.