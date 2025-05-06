Ağrı’nın Diyadin ilçesinde, Kariyer Günleri etkinlikleri kapsamında Mehmet Melik Özmen Ortaokulu’nda meslek tanıtımı gerçekleştirildiEtkinlikte, ilçe emniyet müdürlüğünde görevli polis memurları öğrencilerle bir araya gelerek polislik mesleğini tanıttı.Öğrencilere polislik mesleği hakkında bilgi veren ekipler, görev ve sorumlulukları hakkında detaylı açıklamalarda bulundu. Etkinlikte öğrenciler merak ettikleri soruları polis memurlarına yöneltti. Polisler, soruları içtenlikle yanıtlayarak mesleklerine dair merak edilen birçok konuyu aydınlattı.