Patnos Köylere Hizmet Götürme Birliği, Kaymakam Hasan Taş başkanlığında encümen ve muhtar seçimini yaptı.Patnos Kaymakamlığı Konferans salonunda gerçekleştirilen toplantıda birliğin yeni dönem üyeleri seçildi. Divan başkanlığını Kaymakam Taş’ın yaptığı kurulda, Köylere Hizmet Götürme Birliğinin yeni dönem üyeliği için il genel meclis üyelerinden 4, muhtarlardan da 2 kişi aday oldu. 92 köy muhtarının oy kullandığı seçimde birlik üyeliğine 62 oyla Nesim Ala birinci sıradan seçilirken 38 oy alan Bişar Ulus seçildi.Birliğin muhtarlık üyeliğine ise Kürekli Köyü Muhtarı Ferhat Narçin ve Akdilek Köyü Muhtarı Nasır Aktekin Kaya seçildi.