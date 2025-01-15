Ardahan İl Emniyet Müdürlüğü’nde görevli Polis Memuru Engin Tepebaş Kars’ta toprağa verildi.
Geçirmiş olduğu rahatsızlık sonucu vefat eden Ardahan İl Emniyet Müdürlüğü Koruma Şube Müdürlüğü’nde görevli Polis Memuru Engin Tepebaş’ın naaşı Kars Kamer camiinde kılınan cenaze namazının ardından kaldırılarak Asri mezarlıkta defnedildi.
Cenaze namazına katılan Vali Ziya Polat şehit polisin babasının elini sıkı sıkı tutarak teselli etti. Kılınan cenaze namazının ardından polis memurunun Türk bayrağına sarılı naaşı cenaze aracına konuldu. Şehit polisin cenazesi Kars Yenimahalle asri mezarlıkta gözyaşları ve dualar eşliğinde toprağa verildi.