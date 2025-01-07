Patnos Belediyesi, israfı önlemek ve hizmet kalitesini artırmak amacıyla Temizlik şirketinin araç kiralama sistemine son vererek, kendi araç filosunu güçlendirme yoluna devam ediyor.Bu doğrultuda, Temizlik İşleri Müdürlüğü bünyesine 3 yeni çöp sıkıştırma kamyonu daha dahil edildi.Daha önce yaz aylarında araç filosuna kazandırılan 2 adet kazıyıcı ve yükleyici kepçe ile birlikte toplamda 5 yeni hizmet aracı Patnos halkının hizmetine sunuldu. Yeni eklenen büyük tonajlı araçlar, özellikle ana anterlerde temizlik hizmetlerini daha verimli hale getirmek için kullanılacak.Patnos Belediye Başkanı Abdulhalık TAŞKIN yaptığı açıklamada, ’’Hizmet anlayışımızda israfı önlemek ve halkımıza daha iyi hizmet sunmak öncelikli hedeflerimizdendir. Bugün itibariyle filomuza kattığımız bu araçlarımızla daha kaliteli ve sürdürebilir hale getiriyoruz. Yeni araçlarımızın halkımıza hayırlı ve uğurlu olmasını diliyorum’’ dedi.