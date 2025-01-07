Türkiye’nin gözde kayak merkezlerinden Palandöken’in zirvesi bu kez genç çiftlerin evlilik teklifine şahitlik etti.Avrupa Spor Başkentleri ve Şehirleri Federasyonu tarafından Erzurum’un 2025 yılında ’Avrupa Kış Sporları Başkenti’ olarak seçilmesi vesilesiyle düzenlenen gece programında renkli sahneler yaşandı. Palandöken zirvesinden kayakla ve ışıl ışıl elbiselerle inen sporcular, ellerindeki meşalelerle geceyi aydınlattılar. Onların içinden bulunan Enes Aydın (28) zirve inişinin ardından seyirciler içinde bulunan kız arkadaşı Nisa Doğan’ın (26) yanına gitti ve güzel bir sürpriz yaptı. Cold Peak Sport Clup Başkan Yardımcısı ve Milli Kayakçı Enes Aydın, cebinden çıkardığı yüzükle Nisa Doğan’a “Benimle evlenir misin?” dedi. O anlarda çiftin arkadaşları da alkışlarla tezahüratta bulundu. Aynı zamanda öğretmen olan Nisa Doğan bu anlamlı ve hoş teklifi geri çevirmedi. Böylece genç çiftler hem Palandöken’in zirvesinde güzel anlar yaşadı hem de evlilik yolunda değerli bir adımı yüzlerce insan içinde atmış oldu. Enes Aydın çocukluğundan beridir kayak yaptığını belirterek, "Sevdiğim insana yine Palandöken’de evlilik teklifi yapmak beni mutlu etti" dedi