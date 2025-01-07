Milli Savunma Bakanlığı, Hava Kuvvetleri’ne ait ambulans uçağıyla Ordu’dan Erzincan’a yapılan bir acil organ nakli ihtiyacını karşıladı.Milli Savunma Bakanlığının sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Hava Kuvvetleri Komutanlığımıza ait ambulans uçağımız ile acil organ nakli bekleyen bir vatandaşımız için Ordu’dan Erzincan’a karaciğer grefti başarıyla ulaştırıldı. Vatandaşımıza acil şifalar diliyoruz" ifadelerine yer verildi.Öte yandan hava muhalefeti nedeniyle Erzincan’a inen uçaktan alınan karaciğer grefti karayoluyla ambulansla Erzurum’a gönderildi. Organ naklinin Erzurum’da yapılacağı belirtildi.