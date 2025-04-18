26-27 Nisan 2025 tarihlerinde Erzurum’da düzenlenecek olan Palandöken Ekonomi Forumu öncesinde istişare toplantısı gerçekleştirildi.Toplantıda, forumun hazırlık süreci, davetli listeleri ve organizasyon detayları ele alındı. Palandöken Ekonomi Forumu’nda dijitalleşme, yapay zekâ ve teknolojinin ekonomik ve toplumsal yaşama etkileri kapsamlı şekilde ele alınacak.İstişare toplantısına, EİT 2025 Genel Koordinatörü Muharrem Çığlık, Erzurum Vali Yardımcısı Mustafa Berk Çelik, Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Hacımüftüoğlu, Erzurum Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Bülent Çakmak, ETÜ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Hüseyin Daştan, Erzurum İl Kültür ve Turizm Müdürü Ahmet Yer, Gençlik ve Spor İl Müdürü Levent Çakmur ile TOBB Yönetim Kurulu Üyesi ve ETSO Yönetim Kurulu Başkanı Saim Özakalın katıldı.Toplantıda, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB), Ticaret Bakanlığı ve Erzurum Ticaret ve Sanayi Odası tarafından iletilecek davetli listeleri gözden geçirilmesi, katılımcıların takibinin kolaylaştırılması amacıyla, davetlilerin tek bir sistemde toplanacağı ortak bir "davetli havuzu" oluşturulması kararlaştırıldı. Prof. Dr. Hüseyin Daştan, davetlilerin kabul ve ret süreçlerine ilişkin teknik bilgilendirmede bulundu. Ayrıca, yurt içi ve yurt dışından katılım sağlayacak iş insanları, hükümet temsilcileri ve bürokratların havalimanında karşılanması, konaklama organizasyonu ve araç tahsisi gibi lojistik düzenlemeler de toplantının önemli başlıkları arasında yer aldı.Palandöken Ekonomi Forumu 2025’in, Türkiye’nin ekonomik vizyonuna katkı sunması ve dijital dönüşüm sürecine ışık tutması hedefleniyor. Katılımcıların öneri ve değerlendirmelerinin ardından toplantı sona erdi.