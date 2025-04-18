Havalimanlarında gıda fiyatlarının yüksekliğini değerlendiren Tüketici Hak Arama Derneği Hukuk İşleri Başkanı Avukat Mehmet Raşit Çavuşoğlu; "Ülkemizde serbest piyasa ekonomisi geçerli olsa da bazı hukuki düzenlemeler tüketiciyi aşırı fiyatlandırmaya karşı koruma altına almaktadır ve Tüketicinin korunması noktasında fiyat denetimlerinin artırılması gerekmektedir" dedi.Tüketici Hak Arama Derneği Hukuk İşleri Başkanı Avukat Mehmet Raşit Çavuşoğlu yaptığı yazılı açıklamada, havalimanlarında su, kahve ve atıştırmalık ürünlerin fiyatlarının şehir merkezine kıyasla oldukça yüksek olduğu gerek paylaşımlardan, gerek tüketici derneklerine gelen başvurulardan, gerekse kendi gözlemlerinden anlaşıldığını ifade ederek, "Yıllardır dile getirilen bu şikâyetlere denetimlerin artırılması ve fahiş fiyatlar karşısında çözüm üretilmesi gerekmektedir. Havalimanlarında faaliyet gösteren işletmeler, serbest piyasa kuralları çerçevesinde kendi fiyatlarını belirleyebilme hakkına sahiptir. Ancak fiyatların genel piyasa ortalaması üzerinde olması tüketiciyi zor durumda bıraktığı gibi güvenlik kuralları nedeniyle dışarıdan yiyecek ve içecek getirilmesi sınırlı olduğundan dolayı yolcular havalimanı işletmelerine istemeyerek de olsa yönelmek zorunda kalıyor" diye konuştu.Her ne şartlarda olsun, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanuna göre, tüketicinin ekonomik çıkarlarını korumak amacıyla fiyatlandırmada açık ve adil bir uygulama yapılması gerekmektedir. Aşırı fiyat artışları, tüketiciyi mağdur edici bir unsur olarak değerlendirilebilir. Yine Türk Ceza Kanunu’nun 237. Maddesine (Fiyatları Etkileme Suçu) göre ticari piyasalarda dengesiz ve adaletsiz fiyat artışlarına sebep olanlar hakkında cezai işlem uygulanabilir. Eğer fahiş fiyat uygulaması rekabeti bozucu bir etki oluşturuyorsa, işletmeler hakkında soruşturma açılabilir. Yine Rekabet Kurumu, piyasada tekelleşme veya fiyatların suni olarak yükseltilmesi gibi durumları inceleyebilir. Eğer belirli işletmeler rekabeti engelleyerek fiyatları bilinçli şekilde artırıyorsa, kurum bu durumu denetleyebilir ve ceza uygulayabilir. Ticaret Bakanlığı da fahiş fiyat artışlarına yönelik denetimler yapmaktadır. Özellikle kamuoyunda tepki çeken sektörlerde bu denetimlerin artırılması mümkündür.Avukat Mehmet Raşit Çavuşoğlu; havalimanı işletmeleri ve yönetimlerinin yolcu deneyimini iyileştirmek adına tüketicilerin geri bildirimlerini dikkate aldıklarını belirttiklerini ifade ederek, "Tüketici taleplerine göre bazı düzenlemeleri hayata geçirdiklerini vurguluyor. Geçmişte yapılan tüketici geri bildirimleri doğrultusunda, bazı havalimanlarında ücretsiz su sebillerinin kurulması önemli bir adım olarak karşımıza çıkıyor.Sonuç olarak tüketiciler bilinçli olmalı ve haklarını aramalıdır. Havalimanlarındaki fiyat politikaları, işletme maliyetleri ve piyasa koşullarına bağlı olarak şekillense de, tüketiciler makul fiyatlandırma talep etme hakkına sahiptir. Bu konuda işletmeler, tüketici şikâyetlerini dikkate alarak fiyat politikalarını gözden geçirebilir. Aynı şekilde yetkili mercilerin denetim mekanizmalarını geliştirmesi ile havalimanlarında fiyat dengesinin korunması sağlanabilir.Tüketiciler, bu konuda görüş ve şikâyetlerini havalimanı yönetimlerinin resmi internet siteleri ve iletişim merkezlerine, sosyal medya hesapları aracılığıyla, doğrudan geri bildirimle ve havalimanlarında bulunan yolcu destek ve danışma noktalarından fiyat politikalarına yönelik öneri ve şikâyetlerini iletebilirler.Ayrıca Ticaret Bakanlığı Alo 175 Tüketici Danışma Hattı aranarak, Ticaret İl Müdürlükleri’ne dilekçe yazarak, e-Devlet üzerinden Haksız Fiyat Artışı Şikayet bölümü üzerinden bildirerek, Haksız Fiyat Artışı Şikayet Sistemi (HFA) mobil uygulaması aracılığıyla ve Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi (CİMER) üzerinden şikayet edebilirler.Yetkililer, tüketici taleplerinin dikkate alındığını ve fiyatlandırmalar konusunda denge sağlamak adına çalıştıklarını belirtiyor. Bu nedenle yolcuların deneyimlerini ve şikâyetlerini resmi kanallar aracılığıyla yetkililere iletmeleri büyük önem taşımaktadır." şeklinde konuştu.