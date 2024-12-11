Van’ın Özalp ilçesinde dondurucu soğuklar hayatı olumsuz etkilerken kırağı tutan ağaçlar kartpostallık görüntüler oluşturdu.Bölgede etkili olan soğuk hava, yaşamı olumsuz etkiliyor. 2 bin 100 rakımdaki Özalp ilçesinde bir haftadan bu yana soğuk hava etkili oluyor. Sıcaklıklar gece sıfırın altında 10-12 dereceye kadar düşerken, gün içerisinde ise eksi 5 dereceyi gördü. Etkili olan sis yer yer görüş mesafesini düşürerek trafikte aksamalara neden oldu. İlçede soğuk hava nedeniyle dereler buz tuttu, kırağı nedeniyle ağaçlar kartpostallık görüntüler oluşturdu.