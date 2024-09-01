Muş’ta ’U’ dönüşü yapan tıra çarpan otomobilde bulunan 1 kişi hayatını kaybederken, 5 kişi yaralandı.Alınan bilgilere göre kaza, Muş-Bingöl kara yolu üzerindeki Murat Köprüsü mevkiinde meydana geldi. İsa Türk’ün kullandığı 09 LG 830 plakalı otomobil, ’U’ dönüşü yapmakta olan 49 AAL 184 plakalı tıra çarptı. Kaza sonucunda otomobil sürücüsü ile Şevval Başak, Merve Başak, Havvanur Türk ve Hayrunisa Türk yaralanırken, 43 yaşındaki Saniye Karadağ ise olay yerinde hayatını kaybetti. Olayın ardından çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye AFAD, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Muş Devlet Hastanesine kaldırıldı.Kazanın ardından güvenlik güçleri, trafiğin aksamaması için yolda kontrollü geçişi sağlarken, kullanılamaz hale gelen otomobil ise çekici yardımıyla yoldan kaldırıldı. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.