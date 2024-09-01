Tanıtım stantları, kitap fuarı, imza günü ve söyleşi programları, sergiler, sportif faaliyetler, konserler ve yöresel lezzetler atölye çalışmaları gibi pek çok etkinliğin yer aldığı "8/24 Erzincan Tanıtım Günleri", düzenlenen son gün etkinlikleriyle tamamlandı.İl ve ilçelerin tanıtımı için düzenlenen Erzincan Tanıtım Günleri’nin son gününde, Üzümlü ilçesi tanıtım stantları, kitap fuarı, motosiklet akrobasi gösterisi, motofest drag yarışları ve çeşitli etkinlikler düzenlendi.