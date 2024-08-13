Otlukbeli Meydan Muharebesi’nin 551. yıldönümünde Erzincan Otlukbeli Kaymakamlığı ve Bayburt Demirözü Kaymakamlığı’nca yürüyüş gerçekleştirildi.11 Ağustos 1473 tarihinde Osmanlı padişahı Fatih Sultan Mehmed ile Akkoyunlu sultanı Uzun Hasan arasında yapılan Otlukbeli Meydan Muharebesinin 551. yıldönümünde Erzincan Otlukbeli Kaymakamlığı ve Bayburt Demirözü Kaymakamlığı tarafından yürüyüş gerçekleştirildi.Düzenlenen etkinlikte Demirözü ilçesine bağlı Otlukbeli köyünde toplanılarak Otlukbeli Anıtına kadar yürüyüş yapıldı. Uzun bir yürüyüşün ardından, katılımcılar dualar eşliğinde Otlukbeli Anıtına ulaştı.‘Otlukbeli Meydan Muharebesi’nin Gurur Verici Hatırasını Yaşatmak’ temasıyla düzenlenen yürüyüşe, Otlukbeli Kaymakamı İbrahim Gökçe, Demirözü Kaymakamı Yasin Şahin, Otlukbeli Belediye Başkanı Yusuf Tektaş, Demirözü Belediye Başkanı Arslan Gürer ve çok sayıda vatandaş katıldı.